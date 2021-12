Was sind CFD?

Worauf man bei einer CFD-Börse achten muss

Wenn Sie nach einer Online-CFD-Handelsplattform suchen, dann gibt es bestimmte Aspekte, nach denen Sie Ausschau halten sollten. Damit kann eine Plattform unter vielen herausstechen:



Leverage

Eine CFD-Börse sollte ein gutes Verhältnis an Leverage, auch Hebelwirkung genannt, haben. Das bedeutet, dass ein Anleger mit weniger Kapital als Ersteinlage dennoch Zugriff zu einem größeren Teil des Marktes hat und eine Position eingehen kann. Ein Hebel von beispielsweise 1:30 könnte bedeuten, dass eine Investition von 100 € effektiv dazu führen könnte, dass ein Kapital von 3.000 € erzielt wird.



Handelsinstrumente

Beim Handel mit CFDs sollten Sie von den fortschrittlichen Handelsinstrumenten profitieren, die bei einer Online-Börse zur Verfügung gestellt werden. Manchmal werden Werkzeuge geboten, die helfen, Risiken und Verluste zu managen, indem beispielsweise ein Gewinnlimit festgelegt wird. Sie können auch die verfügbaren Informationen und Hilfestellungen nutzen, beispielsweise die Live-Marktnotierungen und die Einstellung von Indikatoren, um Währungsdiagramme mit Leichtigkeit zu analysieren.



Strategien und Techniken testen

Ein Vorteil einer Online-CFD-Börse ist, dass die Mehrheit von ihnen ein kostenloses Demokonto anbietet, bevor man mit dem Handel von echtem Kapital beginnt. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Strategien unter realen Marktbedingungen zu entwickeln, zu testen und zu üben, bevor Sie zum Handel mit Echtgeld übergehen.



Globaler Marktzugang

Ein vielfältiges Portfolio ist stets eine gute Idee für Anleger. Mit Blick auf eine CFD-Börse ist es daher gut zu wissen, auf welche Märkte und Instrumente Sie mit Ihrem Konto zugreifen können. Der Vorteil einer CFD-Handelsplattform besteht darin, dass Broker Zugriff auf eine Reihe großer Märkte aus der ganzen Welt haben, mit Zugriff rund um die Uhr, an nur einem Ort.



Mit welchen Instrumenten kann man handeln?

Erfahrene Händler werden eine Reihe an Handelsstrategien für ihr Portfolio sowie ihre Investitionen in unterschiedliche Vermögenswerte haben. Die CFD-Börsen erlauben es Ihnen, auf allen wichtigen Finanzmärkten mit dem Wert von Produkten zu handeln. Dazu zählen Aktien, Indizien, Währungen und Rohstoffe.



Sie können auch ein CFD eröffnen, um sich gegen das Risiko eines Kursrückgangs abzusichern, wenn Sie den zugrundeliegenden Vermögenswert selbst besitzen. Anleger können CFD auch nutzen, um unterschiedliche Instrumente einzusetzen und damit die Verluste eines Marktes im Vergleich zu einem anderen auszugleichen.



Wie bei jedem anderen Instrument werden Sie den zugrundeliegenden Finanzmarkt verstehen müssen - und auch die CFD-Handelsplattform selbst, wenn Sie mit CFDs auf einen bestimmten Vermögenswert handeln möchten.









