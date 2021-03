12:00 Uhr: Zinsentscheid der CBRT



13:00 Uhr: Zinsentscheid der Bank of England



13:30 Uhr: USA - Philly FED-Index für März. Erwartung: 23/ Vorwert: 23,1



13:30 Uhr: USA - Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Erwartung: 700.000/ Vorwert: 712.000



15:30 Uhr: EIA Erdgasspeicher. Erwartung: -50 bcf



Wichtige Reden



- 09:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 12:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 14:10 Uhr: de Guindos von der EZB (18.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die FED habe auf Änderungen der geldpolitischen Einstellungen verzichtet. Darüber hinaus habe das Dot-Plot gezeigt, dass die FED-Mitglieder trotz der Inflationssorgen und des Anstiegs der Marktzinsen keine Zinserhöhung bis 2023 gesehen hätten. Die europäischen Aktienmärkte dürften höher eröffnen, wobei die Futures darauf hindeuten würden, dass der DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) auf einem Rekordniveau eröffnen werde.Bei den für heute anstehenden Veröffentlichungen würden den Anlegern weitere Zinsentscheide geboten. Die Norges Bank, die CBRT und die Bank of England würden heute ihre Maßnahmen bekannt geben, wobei die BoE für die Märkte am wichtigsten sei. Dennoch könnten die NOK (Norwegische Krone) und die TRY (Türkische Lira) einige Volatilität erfahren, sobald die Norges Bank und die CBRT ihre Updates veröffentlichen würden.10:00 Uhr: Zinsentscheid der Norges Bank