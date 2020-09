11:00 Uhr: Eurozone - ZEW-Konjunkturerwartungen für September. Erwartung: 63,0/ Vorwert: 64,0



14:30 Uhr: Kanada - Produktionsverkäufe für Juli. Erwartung: 8,7%/ Vorwert: 20,7%



14:30 Uhr: USA - NY Empire State Manufacturing-Index für September. Erwartung: 6,0/ Vorwert: 3,7



15:15 Uhr: USA - Industrieproduktion. Erwartung: 1%/ Vorwert 3%



22:30 Uhr: USA - API-Bericht zu Rohöllagerbeständen. Erwartung: 0,2 Mio. Barrel/ Vorwert: 2,97 Mio. Barrel (15.09.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der Wirtschaftskalender sei heute recht leicht. Die Zahlen der ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Eurozone würden die wichtigsten Veröffentlichungen der europäischen Sitzung sein, während die Zahlen der US-Industrieproduktion und die Zahlen des NY Empire State Manufacturing-Index für September während der US-Handelszeit unter Beobachtung stünden. In der Zwischenzeit werde erwartet, dass der API-Bericht auf einen kleinen Lageraufbau hinweise.Soeben habe man die Daten für den britischen Arbeitsmarkt erhalten. Die Arbeitslosenquote sei in den drei Monaten bis Juli 2020 gegenüber der Vorperiode von 3,9% auf 4,1% gestiegen, was den Schätzungen der Analysten entspreche. Dies sei der höchste Stand seit fast zwei Jahren. In der Zwischenzeit sei die Beschäftigung um 12.000 auf 32,98 Millionen zurückgegangen, was auf den starken Beschäftigungsrückgang bei jungen und älteren Arbeitnehmern (Personen im Alter von 16 bis 24 Jahren und Personen im Alter von 65 Jahren und darüber) zurückzuführen sei.