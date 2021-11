10:00 Uhr: Polen - Einzelhandelsumsätze für Oktober. Erwartung: 12,4%/ Vorwert: 11,1% (im Jahresvergleich)



10:30 Uhr: Großbritannien - PMIs für November (vorläufig):



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 57,5/ Vorwert: 57,8

- Dienstleistungen. Erwartung: 58,4/ Vorwert: 59,1



15:45 Uhr: USA - PMIs für November (vorläufig):



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 59,0/ Vorwert: 58,4

- Dienstleistungen. Erwartung: 59,1/ Vorwert: 58,7



20:00 Uhr: Biden spreche über Wirtschaft und Inflation

22:40 Uhr: API-Bericht zu Rohöllagerbeständen. Erwartung: -1,1 Mio. Barrel/ Vorwert: +0,65 Mio. Barrel



Asiatische Sitzung:



01:30 Uhr: Japan - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für November

02:00 Uhr: RBNZ-Zinsentscheidung



US-Quartalsberichte:



- Medtronic (ISIN IE00BTN1Y115/ WKN A14M2J) - vor Markteröffnung

- Best Buy (ISIN US0865161014/ WKN 873629) - vor Markteröffnung

- Dollar Tree (ISIN US2567461080/ WKN A0NFQC) - vor Markteröffnung

- Dell Technologies (ISIN US24703L2025/ WKN A2N6WP) - nach Börsenschluss

- HP (ISIN US42824C1099/ WKN A140KD) - nach Börsenschluss

- Autodesk (ISIN US0527691069/ WKN 869964) - nach Börsenschluss (23.11.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine niedrigere Eröffnung der heutigen europäischen Handelssitzung hindeuten. Dies folge auf eine schwache Sitzung an der Wall Street gestern und eine gemischte Sitzung in Asien heute. Die wichtigsten Makrodaten des Tages würden am Vormittag veröffentlicht - die europäischen PMIs für November. Die französischen Werte um 9:15 Uhr und die deutschen Werte um 9:30 Uhr würden am stärksten beachtet. Es werde erwartet, dass beide eine Verschlechterung im Verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor zeigen würden. Im Gegensatz dazu werde für den US-PMI am Nachmittag (15:45 Uhr) eine Verbesserung erwartet.Ein weiteres wichtiges Ereignis heute sei die Rede von US-Präsident Joe Biden um 20:00 Uhr. Biden werde über die Wirtschaft und die Inflation sprechen. Es sei gemunkelt worden, dass er während der Rede den nächsten FED-Vorsitzenden bekannt geben könnte, aber da die Ankündigung bereits gestern erfolgt sei, gebe es einige Gerüchte, dass die Freigabe der strategischen Erdölreserven während der Rede bekannt gegeben werden könnte.09:15 Uhr: Frankreich - PMIs für November (vorläufig):- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 53,0/ Vorwert: 53,6- Dienstleistungen. Erwartung: 55,9/ Vorwert: 56,6- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 56,9/ Vorwert: 57,8- Dienstleistungen. Erwartung: 51,5/ Vorwert: 52,410:00 Uhr: Eurozone - PMIs für November (vorläufig):- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 57,2/ Vorwert: 58,3- Dienstleistungen. Erwartung: 53,6/ Vorwert: 54,6