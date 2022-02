14:30 Uhr: USA - Aufträge für langlebige Güter für Januar:



- Headline. Erwartung: +0,7%/ Vorwert: -0,7% (im Monatsvergleich)

- Ohne Transport. Erwartung: 0,5%/ Vorwert: 0,6% (im Monatsvergleich)



15:00 Uhr: Virtuelle NATO-Sitzung zur Invasion in der Ukraine

16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für Februar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 61,7

16:00 Uhr: USA - schwebende Hausverkäufe für Januar. Erwartung: 0,6%/ Vorwert: -3,8% (im Monatsvergleich)

16:00 Uhr: Pressekonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs



Zentralbanker würden Reden halten:



- 15:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 19:00 Uhr: Pill von der BoE (25.02.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der heutigen Kassasitzung in Europa hindeuten. Die weltweiten Aktienmärkte hätten gestern Abend zugelegt, nachdem US-Präsident Joe Biden weniger strenge Sanktionen gegen Russland als befürchtet angekündigt habe. Die Wall Street habe sich von dem Rückgang erholt und den gestrigen Handel im Plus beenden können. Die europäischen Index-Futures würden rund 2% über dem gestrigen Schlusskurs handeln. Die Erleichterung an den Märkten bedeute jedoch nicht, dass auch in der Geopolitik Entspannung eingetreten sei.Russland setze seine Invasion in der Ukraine fort und erwarte, dass Kiew heute belagert werde. Der ukrainisch-russische Konflikt werde die Märkte weiterhin bestimmen, und die damit verbundenen Ereignisse sollten genau beobachtet werden. Die NATO werde heute ein virtuelles Treffen abhalten, und alle Erklärungen, die von diesem Treffen ausgehen würden, könnten die Marktstimmung erheblich beeinflussen.14:30 Uhr: USA - PCE-Kernrate für Januar. Erwartung: 5,1%/ Vorwert: 4,9% (im Jahresvergleich)