- Headline. Erwartung: 5,3%/ Vorwert: 5,4% (im Jahresvergleich)

- Kernrate. Erwartung: 4,2%/ Vorwert: 4,3% (im Jahresvergleich)



22:40 Uhr: API-Bericht zu Ölvorräten. Erwartung: -2,5 Mio. Barrel



Reden von Zentralbankern:



- 13:30 Uhr: Bundesbankpräsident Weidmann

- 19:45 Uhr: McCaul von der EZB



US-Ergebnisberichte:



FuelCell - vor Markteröffnung





Der Wirtschaftskalender für heute sei recht überschaubar, aber es stehe ein wichtiges Ergebnis an - der US-Verbraucherpreisindex für August. Der Markt erwarte eine leichte Verlangsamung des Preiswachstums, sowohl bei der Gesamt- als auch bei der Kerninflation. Da die FED in der kommenden Woche über ihre Geldpolitik entscheiden werde, würden die Inflationsdaten genau beobachtet. Eine weitere Beschleunigung könnte die Stimmung an den Aktienmärkten trüben.14:30 Uhr: USA - VPI für August: