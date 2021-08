16:30 Uhr: DOE-Bericht:



- Ölvorräte. Erwartung: -1,1 Mio. Barrel

- Benzinvorräte. Erwartung: -1,7 Mio. Barrel

- Destillatvorräte. Erwartung: -0,4 Mio. Barrel



Reden von Zentralbankern:



- 16:30 Uhr: Bostic von der FED

- 18:00 Uhr: George von der FED



Die wichtigsten Ergebnisberichte des Tages:



- Blink Charging (ISIN US09354A1007/ WKN A2DWW2) - nach Börsenschluss

- eBay (ISIN US2786421030/ WKN 916529) - nach Börsenschluss

- Nio (ISIN US62914V1061/ WKN A2N4PB) - nach Börsenschluss

- Wendy's (ISIN US95058W1009/ WKN A1JB8H) - vor Markteröffnung (11.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der heutigen Kassasitzung in Europa hindeuten. Die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für Juli sei das Schlüsselereignis des Tages. Der Markt erwarte eine leichte Verlangsamung des Preiswachstums bei der Gesamt- und Kernrate. Allerdings hätten die Daten in den letzten drei Veröffentlichungen positiv überrascht, sodass eine weitere Beschleunigung nicht auszuschließen sei. Ölhändlern werde der DOE-Bericht angeboten. Nio, sBay und Blink Charging würden nach Börsenschluss an der Wall Street ihre Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichen.10:00 Uhr: Italien - VPI für Juli. Erwartung: 1,8%/ Vorwert: 1,3% (im Jahresvergleich)- Headline. Erwartung: 5,3%/ Vorwert: 5,4% (im Jahresvergleich)- Kernrate. Erwartung: 4,3%/ Vorwert: 4,5% (im Jahresvergleich)