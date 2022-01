- Headline. Erwartung: 9,8%/ Vorwert: 9,6%

- Kernrate. Erwartung: 8,0%/ Vorwert: 7,7%



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 200.000/ Vorwert: 207.000



16:00 Uhr: Anhörung zur Bestätigung von Lael Brainard im Senat



Reden von Zentralbankern:



- 11:30 Uhr: De Guindos von der EZB

- 14:00 Uhr: Harker von der FED

- 19:00 Uhr: Evans von der FED



Quartalsberichte an der Wall Street:



- Delta Air Lines (ISIN US2473617023/ WKN A0MQV8) - vor Markteröffnung

- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (ISIN US8740391003/ WKN 909800) - vor Markteröffnung (13.01.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Futures hätten sich während des asiatischen Handels seitwärts bewegt, hätten jedoch eine gewisse Schwäche gezeigt, als die europäische Eröffnung näher gerückt sei. Es werde erwartet, dass die Blue-Chip-Indices in Europa etwas schwächer eröffnen würden, wobei die DE30-Futures unter der 16.000-Punkte-Marke gehandelt würden. Insgesamt seien die Handelsspannen an den Märkten - Aktien, Rohstoffe und Devisen - eher gering.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei überschaubar. Den Anlegern würden der US-Inflationsbericht (EPI) für Dezember sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung vorgelegt. Während keiner der beiden Berichte größere Bewegungen an den Märkten auslösen dürfte, könnte das für 16:00 Uhr angesetzte Ereignis zu einer erhöhten Volatilität führen. Lael Brainard werde vor dem Senatsausschuss zur Anhörung erscheinen (Brainard sei für den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden der FED nominiert worden). Dem veröffentlichten Text der Rede zufolge werde Brainard betonen, dass die Inflation hoch sei und es eine wichtige Aufgabe sei, sie wieder in Richtung des Ziels zu bringen.10:00 Uhr: Italien - Industrieproduktion für November. Erwartung: 0,5%/ Vorwert: -0,6% (im Monatsvergleich)