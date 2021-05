13:30 Uhr: EZB-Sitzungsprotokoll



14:30 Uhr: USA - Einzelhandelsumsätze für April:



- Headline. Erwartung: +1%/ Vorwert: +9,7% (im Monatsvergleich)

- Ohne Autos. Erwartung: +0,7%/ Vorwert: +8,4% (im Monatsvergleich)



15:15 Uhr: USA - Industrieproduktion für April. Erwartung: +1%/ Vorwert: +1,4% (im Monatsvergleich)



16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für Mai. Erwartung: 90,3/ Vorwert: 88,3



Reden von Zentralbankern:



19:00 Uhr: Kaplan von der FED (14.05.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die US-Indices hätten gestern ihre Verlustserie unterbrochen und seien angestiegen. An den asiatischen Börsen habe später eine Erholung eingesetzt und auch die europäischen Indices würden heute voraussichtlich höher eröffnen.Für heute stünden einige wichtige Ereignisse an. Die Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen im April seien das wichtigste Ereignis des Tages und es werde erwartet, dass sie nach dem Anstieg im letzten Monat einen kleinen Anstieg aufweisen würden. Abgesehen davon werde die Europäische Zentralbank das Sitzungsprotokoll ihrer April-Sitzung veröffentlichen, aber diese Veröffentlichung löse selten größere Marktbewegungen aus. Die vorläufigen Daten der University of Michigan für Mai und die Rede von Kaplan, dem hawkischen FOMC-Mitglied, könnten kurzfristige Volatilität auslösen.09:00 Uhr: Spanien - VPI für April. Erwartung: 2,2%/ Vorwert: 1,3% (im Jahresvergleich)