14:30 Uhr: USA - Aufträge für langlebige Güter für August (im Monatsvergleich):



- Headlinie. Erwartung: 0,6%/ Vorwert: -0,1%

- Ohne Autos. Erwartung: 0,5%/ Vorwert: 0,8%



16:30 Uhr: USA - Dallas FED-Index für September. Erwartung: 10/ Vorwert: 9



Reden von Zentralbankern:



- 13:45 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 14:00 Uhr: Evans von der FED

- 15:00 Uhr: Williams von der FED

- 18:00 Uhr: Williams von der FED

- 20:00 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey (27.09.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden heute auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hindeuten. Während der Handel in Asien eher uneinheitlich verlaufen sei, habe sich die Stimmung zu verbessern begonnen, als die europäische Eröffnung näher gerückt sei. Für den heutigen Tag stünden nicht viele wichtige Veröffentlichungen an. Die US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter für August würden am frühen Nachmittag veröffentlicht, hätten aber in der Regel nur geringe Auswirkungen auf den Markt.Allerdings würden die Anleger heute von einigen Zentralbankern hören, darunter EZB-Präsidentin Lagarde und BoE-Gouverneur Bailey. Die neue Woche sei vollgepackt mit Reden von Zentralbankern, wobei Jerome Powell dreimal sprechen werde - zweimal bei einer Anhörung im Kongress und einmal bei einer Veranstaltung der EZB am Mittwoch.