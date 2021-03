Der heutige Handel werde wahrscheinlich von zwei Themen bestimmt - der Angriff auf saudische Öleinrichtungen und das US-Konjunkturprogramm. Die Geschichte über die Spannungen im Nahen Osten sollte jedoch keine dauerhaften Auswirkungen auf die Märkte haben, da Saudi-Arabien gesagt habe, dass der Angriff keine Verletzungen oder größere Sachschäden verursacht habe und der Betrieb an den betroffenen Standorten wieder aufgenommen worden sei. Was das US-Konjunkturprogramm betreffe, so sei das Konjunkturpaket vom US-Senat verabschiedet worden und es werde erwartet, dass das US-Repräsentantenhaus morgen über die endgültige Genehmigung abstimme. Es werde erwartet, dass die Schecks für das Konjunkturprogramm in Höhe von 1.400 Dollar etwa zwei Wochen nach der Unterzeichnung des Gesetzes durch Präsident Biden verschickt würden.



10:30 Uhr: Eurozone - Sentix-Index für März. Erwartung: 1,9/ Vorwert: -0,2



16:00 Uhr: USA - Lagerbestände beim Großhandel für Januar. Erwartung: 1,4%/ Vorwert: 0,3% (im Monatsvergleich)



Wichtige Reden:



11:00 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey (08.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Eine Risk-off-Stimmung habe während der asiatischen Sitzung festgestellt werden können, da der Tech-Sektor die Indices nach unten gezogen habe. Da der Tech-Sektor in Europa jedoch kleiner sei als in Asien oder den USA, würden die europäischen Futures-Märkte auf eine höhere Eröffnung des heutigen Kassahandels hindeuten.Der Wirtschaftskalender sei heute überschaubar, da fast keine Messwerte zur Veröffentlichung anstünden. Die wichtigsten Daten der europäischen Sitzung - die Daten zur deutschen Industrieproduktion für Januar - sei bereits um 8:00 Uhr veröffentlicht worden. Der Bericht habe einen Rückgang der deutschen Produktion um 2,5% im Monatsvergleich gezeigt, verglichen mit einem erwarteten Rückgang um 0,2% im Monatsvergleich. Nichtsdestotrotz habe keine größere Reaktion auf die Daten an den Märkten ausgemacht werden können.