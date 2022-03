11:00 Uhr: Eurozone - VPI für Februar. Erwartung: 5,3%/ Vorwert: 5,1% (im Jahresvergleich)

13:30 Uhr: OPEC+-Treffen

14:15 Uhr: USA - ADP-Beschäftigungsbericht für Februar. Erwartung: 390.000/ Vorwert: -301.000

16:00 Uhr: Zinsentscheidung der Bank of Canada

16:00 Uhr: FED-Vorsitzender Powell sage vor dem Kongress aus



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Lagerbeständen:



Rohöl. Erwartung: +2,8 Mio. Barrel (API: -6,1 Mio. Barrel)

Benzin. Erwartung: -1,5 Mio. Barrel

Destillate. Erwartung: -1,8 Mio. Barrel



Zentralbanker würden Reden halten:



15:00 Uhr: Evans von der FED

15:30 Uhr: Bullard von der FED (02.03.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte seien heute schwächer in den Handel gestartet, nachdem die Wall Street gestern einen negativen Verlauf genommen habe. Die Aktien würden durch die Ungewissheit über die Folgen und das mögliche Übergreifen des Ukraine-Konflikts sowie die steigenden Rohstoffpreise unter Druck gesetzt. Die Kämpfe in der Ukraine würden weiter gehen, und sowohl Russland als auch der Ukraine zufolge hätten russische Truppen die vollständige Kontrolle über Cherson übernommen, was die erste größere Stadt wäre, die seit Beginn der Invasion in der vergangenen Woche erobert worden sei.Die Märkte würden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts nervös bleiben, könnten aber auch kurzfristige Anstiege der Volatilität aufgrund einer Reihe von Makro-Ereignissen heute erleben. Die europäischen VPI-Daten für Februar würden heute Morgen veröffentlicht, gefolgt vom US-ADP-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag. Die OPEC+ treffe sich heute und werde voraussichtlich ihre Politik der Produktionssteigerung unverändert beibehalten. Der FED-Vorsitzende Powell werde am ersten Tag vor dem Kongress aussagen. Der Text der Rede werde normalerweise eine bis zwei Stunden vor der Veranstaltung veröffentlicht. Zu guter Letzt werde erwartet, dass die Bank of Canada um 16:00 Uhr eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ankündigen werde.