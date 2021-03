10:30 Uhr: Großbritannien - PMIs für März:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 55/ Vorwert: 55,1

- Dienstleistungen. Erwartung: 51/ Vorwert: 49,5



13:30 Uhr: USA - Aufträge für langlebige Güter für Februar:



- Headline. Erwartung: +0,8%/ Vorwert: +3,4% (im Monatsvergleich)

- Ohne Transport. Erwartung: +0,6%/ Vorwert: 1,3% (im Monatsvergleich)



14:45 Uhr: USA - PMIs für März:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 59,3/ Vorwert: 58,6

- Dienstleistungen. Erwartung: 60/ Vorwert: 59,8



15:30 Uhr: DOE-Bericht zu Rohöllagerbeständen:



- Rohöl. Erwartung: -0,9 Mio. Barrel

- Benzin. Erwartung: +1,1 Mio. Barrel

- Destillate. Erwartung: 0,0 Mio. Barrel



Wichtige Reden:



- 15:00 Uhr: FED-Vorsitzender Powell

- 16:40 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 18:35 Uhr: Williams von der FED

- 20:00 Uhr: Daly von der FED (24.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte würden am Mittwoch nach dem schwachen Handel an der Wall Street gestern und in Asien heute voraussichtlich niedriger eröffnen. Safe-Haven-Ströme seien am Devisenmarkt zu beobachten, wobei der USD und der JPY die anderen Hauptwährungen outperformen würden. Der Ölpreis werde höher gehandelt, nachdem ein riesiges Containerschiff im Suezkanal festgesteckt und die Wasserstraße blockiert habe.Die Veröffentlichung der vorläufigen PMIs für März seien die Schlüsselpunkte im heutigen Kalender. Die französischen und deutschen Werte am Vormittag würden die wichtigsten Veröffentlichungen der europäischen Sitzung sein. Die US-PMIs um 14:45 Uhr hätten normalerweise einen geringeren Einfluss auf die Märkte als die europäischen. Der API-Bericht habe gestern einen unerwarteten Bestandsaufbau gezeigt und der Ölpreis könnte eine höhere Volatilität erfahren, wenn der heutige DOE-Bericht dies bestätige.Zu guter Letzt werde der FED-Vorsitzende Powell heute für den zweiten Tag seiner Aussage zur Pandemiebekämpfung im Kongress erscheinen. Es sei jedoch sehr wahrscheinlich, dass er sich an den gestrigen Tonfall halten werde, und der heutige Auftritt könnte von den Märkten ignoriert werden.09:15 Uhr: Frankreich - PMIs für März:- Dienstleistungen. Erwartung: 45,5/ Vorwert: 45,609:30 Uhr: Deutschland - PMIs für März:- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 60,8/ Vorwert: 60,7- Dienstleistungen. Erwartung: 46,2/ Vorwert: 45,7