- Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Erwartung: 470.000/ Vorwert: 235.000

- Arbeitslosenquote. Erwartung: 5,1%/ Vorwert: 5,2%

- Lohnwachstum. Erwartung: 4,6%/ Vorwert: 4,3% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr: Kanada - Arbeitsmarktbericht für September:



- Beschäftigungsveränderung. Erwartung: 59.500/ Vorwert: 90.200

- Arbeitslosenquote. Erwartung: 6,9%/ Vorwert: 7,1%



16:00 Uhr: USA - Lagerbestände beim Großhandel für August. Erwartung: 1,2%/ Vorwert: 0,6% (im Monatsvergleich)



Reden von Zentralbankern:



- 14:05 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 15:00 Uhr: Panetta von der EZB (08.10.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine leicht schwächere Eröffnung des heutigen Kassahandels in Europa hindeuten. Dies geschehe jedoch nach den starken Kursgewinnen, die gestern in Europa verzeichnet worden seien. Die Situation am Devisenmarkt deute auf eine erhöhte Risikobereitschaft hin, wobei die Safe-Haven-Währungen wie der Schweizer Franken oder der Japanische Yen zu den Underperformern der G10 gehören würden. Zuwächse seien auch am Ölmarkt und an den meisten Industriemetallmärkten zu beobachten.Im weiteren Tagesverlauf könne sich jedoch vieles ändern, da den Anlegern die wichtigste makroökonomische Veröffentlichung der Woche - der NFP-Bericht für September - präsentiert werde. Der Markt erwarte einen stärkeren Stellenzuwachs als im August und ein weiteres Anziehen des Lohnwachstums. Ein gutes Ergebnis könnte die Entscheidung über die offizielle Ankündigung des Tapering durch die FED im November besiegeln, weshalb die Veröffentlichung einen massiven Einfluss auf die Märkte haben könnte. Der kanadische Arbeitsmarktbericht werde zeitgleich veröffentlicht, sodass USD/CAD kurz vor der Veröffentlichung (14:30 Uhr) starken Schwankungen unterworfen sein könnte.14:30 Uhr: USA - NFP-Bericht für September: