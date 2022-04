16:30 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen:



- Öl. Erwartung: 2,2 Mio. Barrel (API: +4,78 Mio. Barrel)

- Benzin. Erwartung: 0,5 Mio. Barrel (API: +1,14 Mio. Barrel)

- Destillate. Erwartung: -0,6 Mio. Barrel (API: -3,91 Mio. Barrel)



Reden der Zentralbanker:



- 13:30 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 18:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde



Top-Quartalsberichte an der Wall Street:



- Ford Motor (ISIN US3453708600/ WKN 502391) - nach Börsenschluss

- Meta Platforms (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) - nach Börsenschluss

- PayPal Holdings (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U) - nach Börsenschluss

- QUALCOMM (ISIN US7475251036/ WKN 883121) - nach Börsenschluss

- Spotify Technologies (ISIN LU1778762911/ WKN A2JEGN) - vor Markteröffnung

- Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) - vor Markteröffnung

- Kraft-Heinz (ISIN US5007541064/ WKN A14TU4) - vor Markteröffnung (27.04.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der europäischen Kassasitzung heute hindeuten. Nach dem gestrigen Blutbad an der Wall Street habe sich die Lage an den Märkten beruhigt. Dennoch würden die Anleger nervös bleiben, da die Risiken für das globale Wachstum bestehen bleiben würden und Russland die Abtrennung "unfreundlicher" Länder von seinen Erdgaslieferungen vorantreibe. Gazprom habe mitgeteilt, dass es die Gaslieferungen an die polnische PGNiG und die bulgarische Bulgargaz gestoppt habe und sie erst wieder aufnehmen werde, wenn die Zahlungen in Russischen Rubeln erfolgen würden.Was die heute anstehenden Wirtschaftsdaten betreffe, so würden den Anlegern die Daten zu den anstehenden Hausverkäufen in den USA für März sowie der DOE-Bericht zu den Ölvorräten angeboten. Meta Platforms, ehemals Facebook, werde nach Börsenschluss an der Wall Street seine Ergebnisse veröffentlichen.