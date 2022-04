09:00 Uhr: Türkei - Industrieproduktion für Februar. Erwartung: 9,2%/ Vorwert: 7,6% (im Jahresvergleich)

11:00 Uhr: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen für April. Erwartung: -48,0/ Vorwert: -39,3



14:30 Uhr: USA - VPI für März (im Jahresvergleich):



Headline. Erwartung: 8,5%/ Vorwert: 7,9%

Kernrate. Erwartung: 6,6%/ Vorwertr: 6,4%



22:40 Uhr: API-Bericht zu den Ölvorräten. Erwartung: -0,5 Mio. Barrel



Reden der Zentralbanker:



18:10 Uhr: Brainard von der FED

00:45 Uhr: Barkin von der FED (12.04.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden darauf hindeuten, dass die europäischen Blue-Chip-Indizes heute niedriger eröffnen würden. Die DE30-Futures würden derzeit rund 190 Punkte unter dem gestrigen Schlusskurs notieren und die 14.000-Punkte-Marke testen. Steigende Renditen und sich verschlechternde Konjunkturaussichten in China würden für eine Abwärtsbewegung an den Märkten sorgen. Die Märkte würden nicht mehr so stark auf kriegsbezogene Nachrichten wie früher reagieren.Es seien jedoch Berichte aufgetaucht, wonach in Mariupol chemische Waffen eingesetzt worden seien, und die NATO habe zuvor gewarnt, dass der Einsatz solcher Waffen ihre Sichtweise auf den Konflikt ändern würde. Was das bedeute, bleibe ein Rätsel, aber wenn es zu einer größeren Eskalation komme, würden die Märkte sicherlich reagieren. Die Behauptungen über den Einsatz chemischer Waffen würden vom Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten untersucht und seien bisher nicht bestätigt worden.