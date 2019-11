22:40 Uhr: USA - API-Bericht zu Rohöl-Lagerbeständen: Diese Daten könnten die Erwartungen vor den Regierungsdaten am Mittwoch bestimmen. Ein weiterer Lageraufbau könnte den Ölpreis belasten.



22:45 Uhr: Neuseeland - Beschäftigungsbericht: Da die Beschäftigungsdaten aus Neuseeland vierteljährlich veröffentlicht würden, könnten diese den NZD sowie andere neuseeländische Vermögenswerte beeinträchtigen. Der Konsens signalisiere eine Veränderung der Beschäftigung um 0,2% im Quartalsvergleich, eine etwas höhere Erwerbsbeteiligung sowie eine etwas langsamere Lohnentwicklung.



HEUTIGE ZENTRALBANKREDEN:



- 10:00 Uhr: Villeroy de Galhau von der EZB

- 10:00 Uhr: Müller von der EZB

- 14:00 Uhr: Barkin von der FED

- 15:45 Uhr: Ingves von der Riksbank

- 16:30 Uhr: Visco von der EZB

- 18:40 Uhr: Kaplan von der FED



HEUTIGE US-UNTERNEHMENSBERICHTE



- Newmont Goldcorp (ISIN US6516391066/ WKN 853823)

- Emerson Electric (ISIN US2910111044/ WKN 850981)

- Becton Dickinson (ISIN US0758871091/ WKN 857675) (05.11.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:10:30 Uhr: Großbritannien - EMI für den Dienstleistungssektor (Oktober): Dank der positiven Nachrichten zum Brexit habe das GBP in den letzten Wochen deutlich zulegen können. Ein Ende des Brexit-Dramas sei jedoch nicht in Sicht und nun würden sich die Händler auf die im Dezember stattfindenden Neuwahlen konzentrieren. Das GBP notiere auf einem recht hohen Niveau, daher könnte der heutige EMI für Bewegung am Markt sorgen - der Konsens fordere einen geringen Anstieg von 49,5 auf 49,7 Punkte.11:00 Uhr: Eurozone - EPI-Inflation (September): Der EPI-Bericht sei für den EUR selten ein "Market-Mover", aber die Daten könnten Hinweise über den Preisdruck in der europäischen Wirtschaft liefern. Der Konsens deute auf einen Rückgang von 1,2% im Jahresvergleich hin.16:00 Uhr: USA - ISM-Index zum Nicht-Verarbeitenden Gewerbe (Oktober): Der ISM-Bericht zur Fertigung habe am Freitag ein interessantes Bild der US-Wirtschaft gezeichnet: Einige Verbesserungen bei der Beschäftigung und den Auftragseingängen sowie eine deutliche Verlangsamung bei den Preisen. Das sei eine Mischung, die die aktuelle Wartehaltung der FED begünstige. Es werde erwartet, dass der ISM-Index für den Dienstleistungssektor von 52,6 auf 53,5 Punkte gestiegen sei.