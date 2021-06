Abgesehen davon werde den Investoren auch der DOE-Bericht über die Rohöllagerbestände angeboten. Die gestern veröffentlichten API-Daten hätten auf einen geringer als erwarteten Rückgang der Vorräte hingedeutet, was den Ölpreis jedoch nicht davon abgehalten habe, über die jüngsten Höchststände zu steigen.



16:00 Uhr: Zinsentscheidung der Bank of Canada



16:00 Uhr: USA - Lagerbestände beim Großhandel für April. Erwartung: 0,8%/ Vorwert: 1,3% (im Monatsvergleich)



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen:



- Rohöl. Erwartung: -3,6 Mio. Barrel

- Benzin. Erwartung: +0,9 Mio. Barrel

- Destillate. Erwartung: 1,6 Mio. Barrel (09.06.2021/ac/a/m)





