Der heutige Wirtschaftskalender sehe leer aus, wobei der europäische Sentix-Index die einzige nennenswerte Veröffentlichung sei. Sie habe jedoch selten einen großen Einfluss auf die Märkte. EZB-Präsidentin Lagarde werde am Nachmittag an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, bei der es aber eher um das Klima als um die Geldpolitik gehe.



10:30 Uhr: Eurozone - Sentix-Index für Januar. Erwartung: 0,7/ Vorwert: -2,7



Wichtige Reden:



- 15:40 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 18:00 Uhr: Bostic von der FED (11.01.2021/ac/a/m)







Die Aktienindices und die Futures würden zu Beginn der neuen Woche niedriger notieren. Die neuen Berichte, dass die Vereinigten Staaten die Beschränkungen in ihren Beziehungen zu Taiwan aufheben würden sowie die Gerüchte, dass die USA weitere Maßnahmen gegenüber Hongkong ergreifen könnten, würden Risk-off-Bewegungen auslösen, da die Maßnahmen der scheidenden Trump-Administration die Beziehungen zwischen den USA und China weiter schädigen könnten. Auf der anderen Seite werde erwartet, dass Joe Biden am Donnerstag die Details des Wirtschaftspakets vorstelle, während die großen US-Banken am Freitag mit den Berichten von J.P. Morgan, Wells Fargo und Citigroup die Berichtssaison für das vierte Quartal 2020 einleiten würden.