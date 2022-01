Den Anlegern würden heute einige interessante Wirtschaftsberichte geboten, insbesondere während des europäischen Vormittags. Die BIP-Berichte für das vierte Quartal 2021 aus Italien und der Eurozone würden veröffentlicht, ebenso wie der BIP-Bericht für 2021 aus Polen. Darüber hinaus würden die VPI-Daten für Januar aus Deutschland und Spanien veröffentlicht, was im Hinblick auf die bevorstehende EZB-Sitzung (Donnerstag) von Interesse sei.



09:00 Uhr: Spanien - VPI für Januar (vorläufig). Erwartung: 6,7%/ Vorwert: 6,7% (im Jahresvergleich)

10:00 Uhr: Polen - BIP-Bericht für 2021. Erwartung: 5,6%/ Vorwert: -2,5% (im Jahresvergleich)

11:00 Uhr: Eurozone - BIP-Bericht für Q4 2021. Erwartung: 4,7%/ Vorwert: 3,9% (im Jahresvergleich)

11:00 Uhr: Italien - BIP-Bericht für Q4 2021. Erwartung: 6,2%/ Vorwert: 3,9% (im Jahresvergleich)

14:00 Uhr: Deutschland - VPI für Januar (vorläufig). Erwartung: 4,3%/ Vorwert: 5,3% (im Jahresvergleich)

15:45 Uhr: USA - Chicagoer Einkaufsmanagerindex für Januar. Erwartung: 61,7/ Vorwert: 64,3



Reden von Zentralbankern:



17:30 Uhr: Daly von der FED

18:40 Uhr: George von der FED (31.01.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hindeuten, nachdem die Wall Street am Freitag eine Umkehr vollzogen habe. Der Handel in Asien sei etwas verhalten verlaufen, da die Händler in zahlreichen Ländern, insbesondere in China, im Urlaub gewesen seien. Rohstoffe und Rohstoffwährungen würden zulegen, während Safe-Haven-Währungen wie der CHF oder der JPY zu den Nachzüglern unter den Hauptwährungen gehören würden.