Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

155,35 EUR +1,34% (24.05.2019, 12:46)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

155,30 EUR +1,70% (24.05.2019, 13:03)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (24.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Aktie von Wirecard könne ihren Vortagesverlust am Freitagvormittag abschütteln und gehöre mit einem Plus von rund 1,5 Prozent zu den Top-Gewinnern im DAX. Für Unterstützung würden dabei Meldungen über neue Kooperationen in Skandinavien sowie die erneut aufflammende Übernahmefantasie in der Branche sorgen.Bahne sich in der Payment-Branche der nächste Megadeal an? Wie Bloomberg unter Berufung auf Unternehmenskreise melde, sollten die beiden US-Zahlungsabwickler Global Payments und Total System Services über einen möglichen Zusammenschluss sprechen. Die Gespräche seien noch in einem sehr frühen Stadium und zielten nicht zwangsläufig auf eine klassische Übernahme ab, habe es geheißen. Auch Joint Ventures und andere Formen der Partnerschaft seien denkbar.Die beiden Unternehmen hätten die Meldung bislang nicht offiziell kommentieren wollen. Fest stehe aber: Durch einen Zusammenschluss würde ein weiteres Payment-Schwergewicht entstehen und der Konsolidierungsdruck auf den Rest der Branche weiter steigen.Alleine in diesem Jahr seien bereits zwei Milliarden-Deals angekündigt worden: Im Januar habe Fiserv 22 Milliarden Dollar (rund 19 Milliarden Euro) für den Rivalen First Data geboten. Im März sei ein 34 Milliarden Dollar schwerer Deal zwischen Fidelity National Services und Worldpay gefolgt.Für Wirecard gehe es sogar um bis zu 2 Prozent aufwärts. Hier würden operative News für zusätzliche Unterstützung sorgen. Demnach baue das Unternehmen seine Präsenz in Skandinavien aus. Bekannte Einzelhändler würden dort künftig auf die Technologie des Zahlungsspezialisten zurückgreifen, um chinesischen Kunden Zahlungen mit den Mobile-Payment-Apps Alipay und WeChat Pay anbieten zu können.Nach einer kurzen Verschnaufpause am Donnerstag knüpfe die Wirecard-Aktie nun an ihre dynamische Aufwärtsbewegung an. Innerhalb eines Monats belaufe sich das Kursplus bereits auf über 20 Prozent.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zu der Wirecard-Aktie. Auch "Der Aktionär" setze im Aktien-Musterdepot mit einem Kursziel von 200 Euro auf Wirecard. (Analyse vom 24.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link