Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (24.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nach dem Bilanzskandal beim Zahlungsdienstleister wolle Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) künftig eine stärkere Kontrolle durch den Staat ermöglichen. Der SPD-Politiker wolle mit einem insgesamt 16 Maßnahmen umfassenden Aktionsplan u.a. die Finanzaufsicht BaFin stärken und Anleger besser schützen, habe die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) in ihrer Onlineausgabe berichtet. Damit reagiere der Finanzminister auf den Druck des Kapitalmarktes und Anlegerschützer sowie harscher Forderungen Berliner Opposition nach Konsequenzen.Dazu solle die BaFin neu aufgestellt und die Transparenz verbessert sowie Absprachen zwischen den Behörden sollten vereinfacht werden. Ziel sei, entsprechende Gesetze bis Frühling 2021 zu verabschieden, so Scholz.Der inzwischen insolvente DAX-Konzern habe im Juni Luftbuchungen von 1,9 Mrd. Euro eingeräumt. Der Skandal hatte auch die Bundesregierung und Scholz in Erklärungsnot gebracht. Zentrale Fragen seien, wann genau die Bundesregierung von Unregelmäßigkeiten gewusst habe, ob sie zu wenig dagegen unternommen habe - und ob die Bundesregierung womöglich Wirecard unterstützt habe, obwohl der Verdacht von Unregelmäßigkeiten bereits im Raum gestanden sei.Die Opposition drohe mit einem Untersuchungsausschuss, falls die Bundesregierung aus ihrer Sicht nicht ausreichend zur Aufklärung der Vorgänge rund um Wirecard beitrage. Gerade für Scholz, der als möglicher SPD-Kanzlerkandidat gelte, könnte dies unangenehm werden. Am kommenden Mittwoch würden sich Scholz sowie Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bei einer Sondersitzung des Finanzausschusses Fragen der Abgeordneten stellen.Der Bundesfinanzminister habe bereits Reformen bei der Bilanzkontrolle sowie einen Aktionsplan angekündigt. Er habe Ende Juni betont, der Staat müsse in der Lage sein, "komplizierte internationale Firmenkonstrukte wie Wirecard" effizienter und wirksamer zu kontrollieren. Sollten rechtliche, gesetzgeberische oder regulatorische Maßnahmen nötig werden, werde man sie ergreifen. Laut SZ wolle Scholz nun die erforderlichen Konsequenzen ziehen, um das Vertrauen in den deutschen Finanzmarkt dauerhaft zu stärken. Er wolle die "Regeln nachschärfen, damit sich derartige Fälle möglichst nicht wiederholen".Der Plan sehe vor, dass der Staat künftig über die Finanzaufsicht Bafin bei Verdacht auf Unregelmäßigkeiten bei Unternehmen wie Banken, Versicherungen und Zahlungsdienstleistern schnell und direkt eingreifen und Sonderermittler einsetzen könne. Das bisherige zweistufige System bei der Bilanzkontrolle solle abgeschafft werden. Es solle auch untersucht werden, wie Hinweise von "Whistleblowern" stärker genutzt und wie Anreize für Hinweisgeber verbessert werden könnten.Ebenfalls mit Haftbefehl hinter Gittern würden nun der frühere Finanzvorstand Burkhard Ley und der ehemalige Chef der Buchhaltung sitzen. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft würden darauf hinauslaufen, dass der Aschheimer Konzern womöglich seit 2015 von einer kriminellen Bande geführt worden sei - ein in der Geschichte der deutschen Börsen-Oberliga noch nicht dagewesener Vorgang, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Anaylse vom 24.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link