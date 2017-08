Der Q2/Halbjahresbericht 2017 steht ab sofort auf der Unternehmenswebseite zum Download zur Verfügung. ir.wirecard.de/finanzberichte



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

68,60 EUR +0,04% (16.08.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

69,999 EUR +0,90% (17.08.2017, 08:51)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard (17.08.2017/ac/a/t)







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Wirecard Zwischenbericht H1/2017: Umsatz steigt um 36,2 Prozent auf EUR 615,5 Mio. - AktiennewsDie Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) kann nach dem ersten Halbjahr 2017 eine positive Zwischenbilanz ziehen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Umsatzerlöse erhöhten sich im zweiten Quartal 2017 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 41,1 Prozent auf EUR 340,6 Mio. (Q2/2016: EUR 241,3 Mio.). Im ersten Halbjahr 2017 stieg der Umsatz um 36,2 Prozent auf EUR 615,5 Mio. (H1/2016: EUR 451,8 Mio.).Der vorläufige operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich im zweiten Quartal 2017 um 35,3 Prozent auf EUR 95,2 Mio. (Q2/2016: EUR 70,4 Mio.). Im ersten Halbjahr 2017 stieg das EBITDA, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, von EUR 132,4 Mio. um 33,3 Prozent auf EUR 176,5 Mio.Das Ergebnis nach Steuern im ersten Halbjahr 2017 belief sich auf EUR 104,5 Mio. (+35,8% gegenüber H1/2016 EUR 77,0 Mio. bereinigt).Das über die Wirecard-Plattform abgewickelte Transaktionsvolumen stieg innerhalb der ersten sechs Monate um 38,2 Prozent auf EUR 37,9 Mrd.. Dieser positiven Entwicklung zugrunde liegt vor allem der sich beschleunigende weltweite Trend zur Digitalisierung von Zahlungsprozessen und damit verbundene signifikante Neukundenabschlüsse. Zusätzlich hat der Zukauf in den USA ab Konsolidierung Anfang März bereits zum Erfolg beigetragen.Wirecard CEO Dr. Markus Braun erläutert: "Wir differenzieren uns vom Wettbewerb mit zukunftsweisender internetbasierter Technologie, die wir rund um das Thema Zahlungsabwicklung mit Bankdienstleistungen kombinieren. Bei der sich beschleunigenden Digitalisierung der Zahlungsdienste setzt Wirecard auf ein weltweit lückenloses Angebot von Acquiring- und Issuingdienstleistungen."Der Vorstand erwartet eine starke Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr und bestätigt für das Geschäftsjahr 2017 seine Prognose, einen operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von EUR 392 Mio. bis EUR 406 Mio. zu erzielen.