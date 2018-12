ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (12.12.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) charttechnisch unter die Lupe.Aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln heraus sei die Wirecard-Aktie aktuell interessant. Zunächst einmal habe der Titel im Gegensatz zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) jüngst kein neues Verlaufstief mehr hinnehmen müssen. Hier stamme das Low vom November (124,40 EUR), so dass das Papier beginne relative Stärke aufzubauen. Das Ausmaß der vorangegangenen Korrektur sorge für einen weiteren spannenden Aspekt. So habe die Aktie fast punktgenau 38,2% des gesamten Hausseimpulses seit Juli 2008 (124,11 EUR) korrigiert. Als drittes komme hinzu, dass die Abwärtsbewegung der Wochen aus charttechnischer Sicht als klassische Flagge interpretiert werden könne. Die obere Flaggenbegrenzung verlaufe aktuell bei 139,25 EUR. Bedeutender sei nach Erachten der Analysten allerdings die Kombination aus dem jüngsten Erholungshoch (142,30 EUR) und der 200-Tage-Linie (akt. bei 144,56 EUR). In wenigen Tagen werde das angeführte Barrierenbündel durch den gleitenden Durchschnitt der letzten 38 Tage (akt. bei 147,43 EUR) noch zusätzlich verstärkt. Ein Sprung über diese Hürden dürfte deshalb eine Erholungsrally nach sich ziehen. Aufgrund der derzeit fragilen Gesamtmarktverfassung wäre indes ein Abgleiten unter das Tief vom 6. Dezember gleichbedeutend mit einem neuen Ausstiegssignal, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 12.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:136,70 EUR +3,21% (11.12.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:139,45 EUR +1,60% (12.12.2018, 08:43)