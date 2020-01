Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (13.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Aktie von Wirecard starte am Montagmorgen mit einem Kursplus von fast drei Prozent als größter DAX-Gewinner in die neue Woche. Der unverhoffte Wechsel des Aufsichtsratschefs am Wochenende komme bei Anlegern bislang gut an. Und auch der erste Analyst habe sich bereits zu Wort gemeldet.Wirecard habe am späten Freitagabend überraschend den Rücktritt des Aufsichtsratsvorsitzenden Wulf Matthias verkündet. Der 75-Jährige habe sich entschieden, den Vorsitz mit sofortiger Wirkung abzugeben "und damit einen Generationenwechsel einzuleiten". Nachfolger an der Spitze des Kontrollgremiums werde Thomas Eichelmann, der erst seit Mitte 2019 im Aufsichtsrat des Zahlungsabwicklers sitze und derzeit den Prüfungsausschuss leite.Auch wenn der Zeitpunkt der Mitteilung am Freitagabend um 23:48 Uhr beinahe genauso überraschend sei wie deren Inhalt, komme der Wechsel an der Börse gut an. Im vorbörslichen Handel sei es am Montagfrüh um zwei Prozent aufwärts gegangen, im Laufe des Vormittags sei das Plus auf bis zu drei Prozent gestiegen. Der neue Chefkontrolleur dürfte Vorstandschef und Großaktionär Markus Braun Paroli bieten, habe ein Händler kommentiert.Eichelmann sei nicht Brauns Wunschkandidat gewesen, melde das "Handelsblatt" und berufe sich dabei auf Unternehmenskreise. Doch genau das könnte den Ausschlag für dessen Berufung gegeben haben. An bisheriger Besetzung und Arbeit des Kontrollgremiums habe sich in der Vergangenheit immer wieder Kritik entzündet - zuletzt auch im Zusammenhang mit den Bilanzvorwürfen der "Financial Times".Auch "Der Aktionär" halte eine Erholungsrally bei der Wirecard-Aktie für überfällig und habe die Aktie bereits im April 2019 zu 107,30 Euro als spekulative Position wieder ins Aktien-Musterdepot aufgenommen. Damit die Wette aufgehen könne, sei jedoch ein positiver Ausgang der laufenden Bilanz-Sonderprüfung und der Ermittlungen in Singapur nötig.Die Wirecard-Aktie ist und bleibt daher nichts für schwache Nerven, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link