Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (18.10.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Wachstum pur - AktienanalyseAuf dem in London abgehaltenen Kapitalmarkttag hat sich Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ehrgeizige Wachstumsziele gesetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Beflügelt vom Boom des OnlineHandels wolle der Zahlungsdienstleister seine Transaktionsvolumina und damit auch Umsatz und Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBITDA) bis zum Jahr 2025 vervielfachen. Für alle drei Kenngrößen werde mit einem jährlichen Wachstum im mittleren 20-Prozent-Bereich gerechnet. Daraus folge: Der Umsatz solle auf mehr als zehn Mrd. Euro steigen. Das wäre etwa fünf Mal so viel, wie Wirecard Analysten zufolge in diesem Jahr erlösen dürfte. Das EBITDA solle auf über 3,3 Mrd. Euro steigen. Das seien fast sechs Mal mehr als Analysten durchschnittlich für 2018 erwarten.Damit noch nicht genug: Vorstandschef Markus Braun habe betont, dass es sich dabei um Minimalziele handle. Zugleich habe der Firmenlenker die jüngst angehobenen Ziele für 2020 bestätigt. Demnach peile Braun weiterhin ein Transaktionsvolumen von mehr als 215 Mrd. Euro und einen Umsatz von mehr als drei Mrd. Euro an. Im vergangenen Jahr seien es 1,5 Mrd. Euro gewesen. Auch das Gewinnziel für 2018 stehe: Das EBITDA solle weiterhin 530 bis 560 Mio. Euro erreichen.Angesichts der Planzahlen wäre es nicht verwunderlich, wenn sich der Höhenflug der Aktie langfristig fortsetzen würde. Allerdings habe der DAX-Neuling jüngst Schwächetendenzen gezeigt. Seit dem Rekordhoch bei 199 Euro sei es in der Spitze um gut ein Viertel nach unten gegangen. Deshalb geben die Experten vom "ZertifikateJournal" derzeit Teilschutzprodukten den Vorzug gegenüber der Aktie. (Ausgabe 41/2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:175,15 EUR -1,05% (18.10.2018, 11:22)