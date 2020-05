Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (05.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Aschheimer Unternehmen habe die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2019 in den letzten Wochen wiederholt verschoben. Aktueller Termin dafür sei der 4. Juni. Doch laut Regularien der Frankfurter Wertpapierbörse sei das zu spät - es drohe eine Strafe.Da die Frist zur Vorlage des Geschäftsberichts am vergangenen Donnerstag (30. April) abgelaufen sei, prüfe man nun die Einleitung eines Sanktionsverfahrens, wie ein Sprecher der Börse am Montag gesagt habe. Laut der Nachrichtenagentur Reuters drohe dem Zahlungsabwickler ein Ordnungsgeld von bis zu 1 Mio. Euro. Demnach müsse Wirecard nun die Gründe für die Verzögerung erläutern. Anschließend entscheide der Sanktionsausschuss über die Höhe des Ordnungsgelds - ein Vorgang, der üblicherweise mehrere Wochen dauere. Seitens der Aufsichtsbehörden habe Wirecard indes nichts zu befürchten: Sie hätten die Fristen für die Veröffentlichung der Jahresabschlüsse wegen der Coronakrise um rund zwei Monate auf den 1. Juli verlängert.Schlimmer sei, dass die Verschiebung ins negative Gesamtbild passen würde, das der DAX-Konzern derzeit abgebe. Zumal es nicht das erste Mal wäre, dass Wirecard wegen Pannen bei der Veröffentlichung von Finanzberichten zahlen müsse: Wegen Formfehlern bei der Veröffentlichung der Halbjahresbilanz 2018 habe die Bafin dem Unternehmen vor rund einem Jahr Bußgelder i.H.v. rd. 1,5 Mio. Euro aufgebrummt.Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:87,73 EUR -0,68% (05.05.2020, 09:21)