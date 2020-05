Ob es genüge, die enttäuschten Anleger nachhaltig zu besänftigen und den Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, müsse sich aber in den kommenden Tagen und Wochen zeigen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

84,18 EUR -0,04% (08.05.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

90,49 EUR +6,55% (08.05.2020, 19:10)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (08.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Aschheimer Unternehmen habe am Freitagnachmittag per DGAP-Meldung umfassende Veränderungen im Vorstand und eine Verbesserung der organisatorischen Prozesse in Aussicht gestellt. Es sei als Reaktion auf die harsche Kritik am Krisenmanagement des DAX-Konzerns und den jüngsten Kurseinbruch der Wirecard-Aktie zu verstehen.Laut der Mitteilung werde der US-Amerikaner Dr. James H. Freis zum 1. Juli 2020 in den Konzernvorstand berufen und dort das neu geschaffene Ressort "Integrity, Legal and Compliance" verantworten. Dort sollten die Bereiche Recht, Vertragswesen und Compliance gebündelt werden.Darüber hinaus habe der Wirecard-Aufsichtsrat beschlossen, den Vorstand um zwei weitere Sitze und damit auf insgesamt sieben Mitglieder zu erweitern: Ein Chief Commercial Officer solle künftig das neu geschaffene Vertriebsressort leiten, wo sämtliche Vertriebsaktivitäten gebündelt würden.Das Ressort des Chief Operating Officers werde in seinen Zuständigkeiten neu aufgestellt und künftig die Koordination der Tochtergesellschaften in Europa, Mittlerer Osten und Afrika sowie Asien und die Aktivitäten des Konzerns in Nord- und Südamerika übernehmen. Zudem werde in dem Ressort die Verantwortung für das Personalwesen und das Facility Management. Auch personell solle der Bereich unter neue Leitung gestellt werden - der bisherige COO Jan Marsalek übernehme als Chief Business Development Officer im Konzernvorstand stattdessen den Verantwortungsbereich Business Development.Vorstandschef Markus Braun, der sich zuletzt bereits mit Rücktrittsforderungen konfrontiert gesehen habe, werde den Schwerpunkt seiner Tätigkeit künftig auf die strategische Weiterentwicklung von Wirecard legen. Dies umfasse strategische Allianzen, Innovationsmanagement, die weitere Geschäftsentwicklung der Gruppe, die Koordination der Geschäftspolitik und der Geschäftsbereiche sowie die Unternehmenskommunikation.Das Finanzressort von CFO Alexander von Knoop solle gestärkt werden. Die zuletzt kritisierte Kommunikation mit dem Finanzmarkt werde im Zuge dessen direkt beim Finanzvorstand angesiedelt. Die Themenfeldern Compliance und Rechtswesen sowie Personalwesen würden dagegen aus dem Verantwortungsbereich des CFO verschwinden.Neben dem großangelegten Vorstandsumbau have der deutsche Zahlungsabwickler auch Maßnahmen zur Verbesserung der organisatorischen Prozesse angekündigt. Dazu habe Wirecard bereits ein Compliance-Projekt mit neun Schwerpunkten aufgesetzt: Governance Framework (Verwaltung), Risk Framework (Risikorahmen), Policies & Procedures Framework (Richtlinien & Verfahren), Business Partner Compliance Management, Reporting Framework (Berichtswesen), Controls Framework, Incidents/Investigation/Incentive/Improvement (Vorfälle), Training & Communication sowie Tools & Data.Wie bereits angekündigt solle im operativen Geschäft die Anhängigkeit von Drittpartnern in Ländern außerhalb Europas reduziert und der Erwerb eigener Lizenzen vorangetrieben werden. Offene Fragen zu über Third-Party-Acquirer (TPA) abgewickelte Transaktionen und deren Höhe seien der Hauptgrund für die derzeitigen Turbulenzen bei Wirecard.Mit dem umfangreichen Maßnahmenpaket reagiere der DAX-Konzern auf die harsche Kritik, die Wirecard von Seiten der KPMG-Prüfer und der (Groß-) Aktionäre entgegenschlage. Das komme bei den Investoren am Freitagabend gut an: Im nachbörslichen Handel bei Tradegate lege die Wirecard-Aktie deutlich zu.