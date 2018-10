Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

193,00 EUR +1,29% (04.10.2018, 12:21)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

192,75 EUR +1,23% (04.10.2018, 12:36)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (04.10.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) mit einer Kaufempfehlung auf.Der Zahlungsabwickler habe sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt und ein beeindruckendes Wachstum erzielt. Wirecard biete entlang der Wertschöpfungskette "Elektronischer Zahlungsverkehr" eine überzeugende Story in einem globalen Markt, der riesige Wachstumspotenziale habe. Das hohe Unternehmenswachstum werde sich nach Unternehmensangaben in den nächsten zehn Jahren noch dynamischer fortsetzen, wobei der Gewinn sich überproportional zum Umsatz entwickeln solle. Dazu würden auch Produktinnovationen in den Bereichen Internet of Things, Künstliche Intelligenz und Blockchain beitragen.Ebenfalls äußerst dynamisch habe sich der Aktienkurs entwickelt, der auf Basis 2019e ein KGV von rund 47 (2020e: 35,4) zeige. Aufgrund des hohen weltweiten Potenzials spreche trotzdem langfristig wenig gegen eine Fortsetzung der Kursrally. Kurzfristig könnten sich aber allgemeine Korrekturen am Aktienmarkt auf den DAX-Titel überproportional auswirken. Zudem dürfte das Papier mit deutlichen Widerständen um die psychologische Marke von EUR 200 zu kämpfen haben.Chancenorientierten Anlegern mit langfristigem Fokus empfiehlt Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, die Wirecard-Aktie mit Kursziel EUR 225,00 zum Kauf. (Analyse vom 04.10.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Wirecard AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Wirecard-Aktie: