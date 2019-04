Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

110,10 EUR +1,94% (03.04.2019, 10:56)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

110,15 EUR +0,92% (03.04.2019, 11:11)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (03.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Eine Woche nachdem der deutsche Zahlungsdienstleister eine Zusammenfassung der Ergebnisse einer Compliance-Untersuchung bei der Asien-Zentrale in Singapur veröffentlicht habe, habe sich am gestrigen Dienstag auch die "Financial Times" (FT) zu dem Dokument geäußert. Zwar heiße der Autor diesmal nicht Dan McCrum, der Artikel sei aber nicht minder kritisch als die vorherigen.FT-Autor Paul Murphy weise darin zunächst auf das Offensichtliche hin: Was Wirecard am vergangenen Dienstag per Ad-hoc-Meldung und auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht habe, sei gar kein Abschlussbericht. Stattdessen handele sich um eine Zusammenfassung von Wirecard, die laut einem ebenfalls veröffentlichten Begleitschreiben von Rajah & Tann ohne weitere Kommentare gegengezeichnet worden sei.Ein weiteres Detail, auf das die FT nun hinweise: Anders als häufig dargestellt spreche die Kanzlei selbst gar nicht von einem "Abschlussbericht" oder dergleichen. Vielmehr verweise Rajah & Tann in dem Begleitschreiben auf "updated findings" - also aktualisierte Ergebnisse.Der Grund dafür, laut Murphy: Solange die Behörden in Singapur die Angelegenheit - ebenso wie andere Geschäfte von Wirecard in der Region - untersuchen würden, werde die renommierte Kanzlei den Teufel tun und dem Abschluss der Ermittlungen mit einem endgültigen Statement vorgreifen. Der FT-Autor zweifele sogar an, ob es jemals ein Abschlussdokument von Rajah & Tann geben werde. Geschweige denn, ob die Kanzlei überhaupt noch im Dienste des deutschen Zahlungsabwicklers stehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: