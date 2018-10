Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

174,95 EUR -1,13% (18.10.2018, 15:21)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (18.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nachdem das Wertpapier gestern den Erholungskurs habe fortsetzen können, gerate es heute etwas unter Druck. Die Analysten seien sich aber weiterhin einig: Der Titel bleibe ein Kauf. Positive Stimmen kämen von Guggenheim Securities. Die Experten würden eine Kauf-Empfehlung für Wirecard mit einem Kursziel von 218 Euro aussprechen, was einem Aufwärtspotenzial von mehr als 24% entspreche.Auf die letzen drei Monate gesehen, hätten die Analysten insgesamt ihre Einschätzungen bezüglich des Aktienkurses um rund 37% gesteigert. Stand heute würden 23 Analysten das Wertpapier zum Kauf empfehlen, acht zum Halten. Nur ein Analyst spreche sich für den Verkauf der Aktie aus. Auf 12-Monats-Sicht würden die Analysten im Schnitt die Aktie bei rund 205 Euro fair bewertet sehen, was aktuell einem Ertragspotenzial von knapp 17% entspreche.Nachdem der Titel in der letzten Woche deutlich unter Druck geraten sei und zweitweise sogar zweistellig abverkauft worden sei, habe er sich wieder spürbar erholen können. Der Aktienkurs verlaufe aktuell knapp unter der 38-Tage-Linie bei 184,06 Euro - bis zur 90-Tage-Linie bei 169,20 Euro sei noch etwas Luft nach unten. Nächste Hürde sei die nachhaltige Rückeroberung der 180 Euro-Marke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:174,90 EUR -1,19% (18.10.2018, 15:06)