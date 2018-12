Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

135,60 EUR +1,42% (19.12.2019, 16:40)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (19.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Papier des Aschheimer Unternehmens lege am Mittwoch deutlich zu und gehöre damit zu den Top-Gewinnern im DAX. Nachdem der Aktienkurs der Wirecard AG zuvor aber wieder in Richtung der 135-Euro-Marke abgetaucht sei, lasse das erhoffte technische Kaufsignal weiter auf sich warten. Die Richtungssuche dauere an.Anleger sollten trotz der deutlichen Kursgewinne am Mittwoch vorsichtig bleiben. Ein ähnliches Aufbäumen im Chart habe es in den vergangenen Wochen immer wieder gegeben. Ein nachhaltiger Ausbuch aus der Seitwärtsrange zwischen 127,70 Euro und 140 Euro sei dabei jedoch nicht gelungen. Stattdessen seien zwischenzeitliche Gewinne meist in den Folgetagen wieder abverkauft worden.Um nicht in eine solche Bullenfalle zu treten, rate "Der Aktionär" weiterhin dazu, den Sprung über die 200-Tage-Linie abzuwarten. Nach dem technischen Kaufsignal könnten Trader auf Anschlussgewinne und eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spekulieren, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.20ß18)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:136,02 EUR +2,70% (19.12.2019, 16:28)