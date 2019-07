Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (22.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Leon Müller, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.

Wirecard versus "Financial Times" - dieser Streit drohe zur Dauerfehde zu werden. Wie jetzt bekannt geworden sei, habe der deutsche Zahlungsdienstleister die britische Finanzzeitung, die mit ihren Berichten den Kurs der Wirecard-Aktie zu Fall gebracht habe, aufgefordert, keine weiteren Artikel zu veröffentlichen. In einem Schreiben wende sich Wirecard direkt an die "FT". Hintergrund der Forderung: Neue Informationen, die an Brisanz kaum zu übertreffen seien - verbunden mit der Frage, ob eine neue Shortseller-Attacke unmittelbar bevorstehe.

Wie das "Handelsblatt" berichte, lägen Wirecard Informationen vor, denen zufolge ein Shortseller ("Nick X.") mit der "FT" paktiere. Wirecard habe "unwiderlegbare Beweise für eine Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern der Financial Times und Short Sellern". Eine entsprechende Tonbandaufzeichnung solle dies belegen. Das brisante daran: Die Aufzeichnung solle von vergangenem Mittwoch stammen, also nur wenige Tage alt sein. Bedeutet: Die "FT" bereite einen weiteren kritischen Artikel über Wirecard vor.

Die Echtheit der Tonbandaufzeichnung sei nicht verifiziert. Sie solle allerdings bereits der Staatsanwaltschaft in München vorliegen. Die "FT" dementiere, dass Informationen über Veröffentlichungen nach außen gedrungen seien. Es stehe erneut Aussage gegen Aussage. Sollte aber das Tonband wirklich existieren und für echt befunden werden, würde die "FT" erheblichen Schaden nehmen, so Leon Müller, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2019)