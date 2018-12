Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

129,45 EUR -4,00% (06.12.2018, 12:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

129,45 EUR -4,64% (06.12.2018, 12:49)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (06.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Gerade mal drei Monate sei es her, da habe Wirecard kurz vor dem heißersehnten DAX-Einzug bei 199 Euro ihren bisherigen Höchststand markiert. Seitdem habe die Aktie des Zahlungsspezialisten rund 35 Prozent verloren und dabei wichtige Chartmarken wie die 200-Tage-Linie verletzt. Trotz des Rücksetzers belaufe sich das Kursplus seit Jahresanfang aber noch auf rund 40 Prozent - Bestwert im DAX. Im rauer werdenden Marktumfeld dürften also speziell bei Wirecard auch Gewinnmitnahmen früher Investoren eine Rolle spielen.Mit einem 2019er-KGV von 33 sei Wirecard darüber hinaus der teuerste Titel im deutschen Leitindex. In turbulenten Börsenzeiten seien es allerdings genau diese hochbewerteten Aktien, die Anleger als erstes aus dem Depot kicken würden.Entsprechend gehe es mit dem Aktienkurs am Donnerstagvormittag im schwachen Gesamtmarkt erneut um vier Prozent nach unten. Habe es im Zuge der deutlichen Erholung zu Wochenbeginn noch Hoffnung auf eine Rückeroberung der 200-Tage-Linie bei rund 144 Euro gegeben, müsse das Papier des Zahlungsabwicklers nun erneut um die 130-Euro-Marke kämpfen. Mitte November sei diese schon einmal gerissen und bei 124,40 Euro ein neues 6-Monats-Tief erreicht worden.Das Chartbild bleibe somit angeschlagen, die Lage volatil. Mehrere Erholungsversuche hätten sich in den letzten Wochen als Strohfeuer erwiesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: