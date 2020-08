Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,28 EUR -2,59% (21.08.2020, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,298 EUR +1,09% (21.08.2020, 17:37)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (23.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einem aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Payment-Dienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Beim insolventen Zahlungsabwickler würden die Vorbereitungen für die Zerschlagung auf Hochtouren laufen. Insolvenzverwalter Michael Jaffé habe am Freitag nun "erst Ergebnisse bei der Verwertung" verkündet. Die Gläubiger des Skandalunternehmens würden die Entwicklung mit Argusaugen verfolgen - schließlich gehe es für sie um Milliarden.Laut der Mitteilung des Insolvenzverwalters sei bereits ein Vertrag über den Verkauf von Wirecard Brazil unterzeichnet worden. Demnach übernehme eine Tochtergesellschaft der an der New York Stock Exchange gelisteten PagSeguro Digital Ltd. 100% der Anteile an der Gesellschaft. Die Transaktion stehe u.a. noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der brasilianischen Aufsichtsbehörden.Bezüglich der Tochter Wirecard Card Solutions mit Sitz in Großbritannien habe Jaffé ferner die Einigung mit der britischen Railsbank auf eine "Grundsatzvereinbarung zum Verkauf bestimmter Kundenbeziehungen und weiterer Vermögensgegenstände" gemeldet. Damit habe der Insolvenzverwalter entsprechende Medienberichte vom Donnerstag weitgehend bestätigt.Weit fortgeschritten sei laut dem Statement auch der Verkaufsprozess für die Tochtergesellschaft Wirecard North America. Dabei würden in Kürze die finalen Erwerbsangebote erwartet. Für das Kerngeschäft von Wirecard, das sog. Acquiring- und Issuing-Geschäft, würden die Verhandlungen mit potenziellen Investoren nun in die nächste Phase gehen. "Es gibt mehrere namhafte Interessenten, die indikative Angebote abgegeben haben", so der Insolvenzverwalter.Die wichtigste Frage für die Gläubiger, nämlich wie viel Geld der Verkauf der Einzelteile von Wirecard einbringen werde, bleibe in der Mitteilung des Insolvenzverwalters jedoch unbeantwortet. Selbst im besten Fall dürften die Erlöse nach Einschätzung des "Aktionärs" allerdings kaum ausreichen, um die entstandenen Milliardenschäden auszugleichen. Chancen auf eine Minderung der Verluste sehe "Der Aktionär"für geschädigte Anleger angesichts dessen am ehesten über den Klageweg, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einem aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link