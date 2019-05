Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (23.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Im schwachen Gesamtmarkt gebe die Wirecard-Aktie am Donnerstag deutlich nach. Nach den kräftigen Kursgewinnen der vergangenen Tage komme die zwischenzeitliche Konsolidierung aber nicht überraschend. Zudem bleibe das nächste charttechnische Zwischenziel in Sichtweite.Nach dem Ausbruch über den horizontalen Widerstand im Bereich von 140 Euro habe der Kurs auch die 200-Tage-Linie hinter sich gelassen. Damit sei der seit März gültge Aufwärtstrend bestätigt und ein neues technisches Kaufsignal generiert worden. Knapp 10% würden die Wirecard-Aktie aktuell noch von ihrem bisherigen Jahreshoch bei 170,70 Euro trennen, das nur wenige Tage vor dem heftigen Kursrutsch durch den ersten kritischen "Financial Times"-Artikel erreicht worden sei.Dass einige Anleger nach dem jüngsten Lauf nun Gewinne mitnehmen würden, sei zunächst kein Grund zur Panik. Spätestens die 200-Tage-Linie bei 145,07 Euro und die Unterstützung im Bereich von 140 Euro sollten einem Test standhalten - zumal die heutigen Verluste alleine auf den schwachen Gesamtmarkt und Gewinnmitnahmen zurückzuführen seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:154,00 EUR -3,05% (23.05.2019, 12:59)