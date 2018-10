Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (08.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Chef Markus Braun habe in der letzten Woche mit äußerst optimistischen Zukunftsprognosen für Schlagzeilen gesorgt. Beim Kapitalmarkttag seines Unternehmens am 9. Oktober in London könnte er mit konkreten Zahlen nachlegen."Wir haben sicherlich das Potenzial, den Börsenwert in den kommenden Jahren auf mehr als 100 Milliarden Euro zu bringen", so Braun in einem "Handelsblatt"-Interview. Ausgehend vom aktuellen Niveau müsste sich der Aktienkurs des Zahlungsabwicklers noch einmal mehr als vervierfachen. Solch bullishe Aussagen traue man vielleicht Tesla-Chef Elon Musk zu, aber wohl nur den wenigsten DAX-Vorständen.Den Mut für so viel Optimismus ziehe der Vorstandschef aus der starken Geschäftsentwicklung, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren gezeigt habe. Vom anhaltenden Trend zum Online-Shopping und zur Digitalisierung von Zahlungsprozessen werde Wirecard auch in Zukunft weiter profitieren - das Potenzial sei längst noch nicht ausgeschöpft.Noch würden 80 bis 85% der weltweiten Transaktionen in bar abgewickelt. Von den übrigen 15 bis 20% der Transaktionen, die bereits elektronisch abgewickelt würden, sei erst rund die Hälfte komplett digitalisiert. "Ich glaube, dass die nächsten zehn Jahre an Wachstumsdynamik die letzten zehn Jahre bei Weitem in den Schatten stellen werden", laute daher die Prognose von CEO Braun.Nach mehreren Anhebungen der "Vision 2020" genannten Mittelfristplanung peile das Management aktuell ein Transaktionsvolumen von über 215 Mrd. Euro an. Der Umsatz solle dann bei mehr als drei Mrd. Euro und die EBITDA-Marge zwischen 30 und 35% liegen.Dem Wertpapier könnte es neuen Schwung verleihen, denn nach der monatelangen Aufwärtsbewegung samt bisherigem Allzeithoch bei 199 Euro konsolidiere der Kurs. Weder der DAX-Einzug Ende September, noch das CEO-Interview in der Vorwoche hätten kurzfristig für eine Fortsetzung der Rally sorgen können - vieles scheine bereits eingepreist zu sein. Stattdessen gehe es zu Wochenbeginn nach unten.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" bleibt bei der Wirecard-Aktie vorerst an der Seitenlinie. (Analyse vom 08.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link