Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (24.10.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Positiver Effekt verpufft - AktienanalyseIn ZJ 22/2019 hatten die Experten vom "ZertifikateJournal" drei Möglichkeiten aufgezeigt, wie es bei Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) weitergehen könnte.Dabei hätten sie dem Szenario, in dem der Schlagabtausch zwischen den Medien und dem Zahlungsdienstleister weitergehen würde, mit 50 Prozent die größte Wahrscheinlichkeit eingeräumt. "Neue Vorwürfe mit Kurseinbrüchen und Stellungnahmen mit Erholungen wechseln sich ab", habe ihr Fazit gelautet. Genauso sei es gekommen. Zwar habe sich die Wirecard-Aktie bis rund 160 Euro erholen können. Doch nun habe ein weiterer kritischer Bericht der "Financial Times" (FT) für einen erneuten Absturz gesorgt. Demzufolge stehe der Wirecard-Partner Al Alam in Dubai unter Verdacht, Umsätze und Gewinne zu hoch ausgewiesen zu haben. Die meisten Wirecard-Kunden hätten nie Geschäft mit Al Alam gemacht oder würden den Partner nicht kennen. Die neuen Vorwürfe würden deshalb so schwer wiegen, weil nach Angaben der FT 2016 rund die Hälfte des Gewinns von Wirecard durch die Firma in Dubai entstanden sei. Möglicherweise sei auch der Wirtschaftsprüfer EY getäuscht worden.Wirecard habe zunächst wie üblich mit einem Dementi auf die Vorwürfe reagiert, habe dann aber eine Art "Notbremse" gezogen: Vorstand und Aufsichtsrat hätten sich entschlossen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit einer unabhängigen Untersuchung zu beauftragen, um alle Vorwürfe, die von der britischen Zeitung "Financial Times" aufgebracht worden seien, umfassend und unabhängig aufzuklären. Die Untersuchung von KPMG solle unverzüglich beginnen. "Ich bin überzeugt, dass durch die unabhängige Untersuchung das Vertrauen in unser erfolgreiches und stark wachsendes Geschäft gestärkt wird", habe Markus Braun, Vorstandsvorsitzender von Wirecard erklärt.Die Wirecard-Aktie habe mit einer Erleichterungsrally auf die Meldung der Sonderprüfung reagiert. Doch dann sei der Titel auch schon wieder den Rückwärtsgang eingetreten. Gegen die Wirecard-Aktie spreche, dass die Ergebnisse lange auf sich warten lassen dürften. Zudem sei das negative Überraschungspotenzial groß, sollte am Ende doch herauskommen, dass Wirecard an der einen oder anderen Stelle getrickst habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:115,55 EUR +0,13% (24.10.2019, 11:13)