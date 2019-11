Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (12.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Aktie von Wirecard sei gestern um über 3% angestiegen und laufe heute weiter nach oben. Neben einer neuen Kooperation im Mobilitätsbereich und neuen Verkaufsrekorden beim gestrigen Singles Day in Asien sei die gute Stimmung bei den Anlegern auch auf die jüngsten Äußerungen von Vorstandschef Markus Braun zurückzuführen."Mit dem Markteintritt in China und Verkaufserlösen auf Rekordniveau auf allen Kontinenten freut sich Wirecard auf ein großartiges Weihnachtsgeschäft und ein außergewöhnliches Jahr 2020", habe der Wirecard-Chef bei Twitter geschrieben.Erst in der Vorwoche habe die Wirecard AG die Akquisition des chinesischen Zahlungsabwicklers Allscore Payments mitgeteilt, die den Weg für den direkten Markteintritt in China ebnen solle. Der dortige Markt gelte nicht nur wegen seiner schieren Größe als lukrativ - viele Chinesen stünden auch dem digitalen Bezahlen offen gegenüber.Nach der vollständigen Integration im Jahr 2021 erhoffe sich Wirecard einen Ergebnisbeitrag von über 35 Mio. Euro. Insgesamt würden die von Bloomberg befragten Analysten aktuell für das übernächste Jahr ein Konzern-EBITDA von 1,37 Mrd. Euro prognostizieren.Die Wirecard-Aktie habe die Verluste von Freitag inzwischen vollständig ausgleichen können und liege nun wieder oberhalb von 120 Euro. Einer nachhaltigeren Erholung stehe aktuell jedoch die laufende Bilanz-Sonderprüfung durch KPMG und die Ermittlungen in Singapur im Weg. Auslöser seien beide Male kritische Artikel der "Financial Times" gewesen, in denen die Bilanzierung des DAX-Konzerns in Frage gestellt worden sei.All das überschatte derzeit die zweifelsohne positive operative Entwicklung von Wirecard. Die Aktie stehe daher nur auf der Beobachtungsliste. Im Aktien-Musterdepot setzt "Der Aktionär" jedoch unverändert auf Wirecard, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link