Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,614 EUR +2,68% (06.11.2020, 15:14)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,6038 EUR +0,97% (06.11.2020, 15:29)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (06.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Absturz des Aschheimer Zahlungsdienstleisters Wirecard sei spektakulär gewesen: vom Hoffnungsträger zur Insolvenz und dem Verdacht auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug binnen weniger Tage. Doch während viele Anleger das Kapitel Wirecard einfach nur vergessen möchten, beginne die politische Aufarbeitung des Skandals gerade erst.Am 19. November solle Markus Braun, Ex-Vorstandsvorsitzender von Wirecard, von einem Untersuchungsausschuss des Bundestages befragt werden.Im Raum stehe die Frage, ob und in wie weit der Zahlungsdienstleister von der Finanzaufsicht BaFin nicht ausreichend streng kontrolliert worden sei. Denn: Bereits 2015 habe die Financial Times über Unregelmäßigkeiten bei Wirecard berichtet und sei dafür ihrerseits ins Visier der Staatsanwaltschaft München geraten.Das Versagen der Aufseher könnte auch für Finanzminister Olaf Scholz, dessen Behörde die BaFin unterstellt sei, zum Problem werden. Es sei schwer vorstellbar, dass Scholz von all dem nichts mitbekommen habe, habe sich Grünen-Obmann Danyal Bayaz geäußert. Fabio De Masi von der Linkspartei habe daher gesagt: "Ich würde Herrn Braun auch im Pyjama vorführen lassen, wenn dies nötig wäre."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: