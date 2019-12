Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

104,20 EUR -2,34% (19.12.2019, 10:51)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (19.12.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Neue Vorwürfe der "Financial Times" ("FT") im Streit um Bilanzierungspraktiken haben die Aktie von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) auf Talfahrt geschickt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.In dem neuen Artikel habe sich die "FT" kritisch zur Berechnung des Bestandes liquider Mittel des Bezahldienstleisters im Jahr 2017 geäußert. Wirecard habe alle Vorwürfe zurückgewiesen. Alle Cash-Positionen entsprächen den Regeln nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS. An der Börse habe das jedoch nur kurzfristig für Beruhigung gesorgt.Zudem werde nämlich vermutet, dass der Zahlungsdienstleister in den vergangenen Jahren seine Kritiker habe überwachen lassen. Dabei solle der ehemalige Chef des Auslandsgeheimdienstes der lybischen Übergangsregierung, Rami El Obeidei - selbst Wirecard-Aktionär - zwei britische Detekteien mit der Beschattung von mindestens acht Personen beauftragt haben. Wirecard streite ab, etwas damit zu tun zu haben. Dennoch sei es angesichts solcher Neuigkeiten kein Wunder, dass einige Hedgefonds ihre Shortpositionen kräftig aufgestockt hätten.So gar nicht rechts ins Bild passe derweil eine Kaufempfehlung von Morgan Stanley. In einem aktuellen Ausblick der US-Investmentbank für die Tech-Branche schaffe es Wirecard auf Rang zehn der Top-Werte für 2020. Im Zuge dessen hätten die Analysten ihr "overweight"-Rating für die Aktie bestätigt und das Kursziel von 190 auf 205 Euro angehoben. Als Begründung würden die Experten die strukturellen Wachstumsaussichten durch das starke Engagement im E-Commerce-Bereich nennen. Diese würden aktuell jedoch juristischen Verfahren und der laufenden Sonderprüfung überschattet. (Ausgabe 50/2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:104,45 EUR -1,69% (19.12.2019, 10:36)