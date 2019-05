Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (03.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nach dem Dauerbeschuss durch die "Financial Times" (FT) habe Wirecard in den letzten Tagen wieder für positiven operativen Newsflow gesorgt. Die Anleger würden dem Braten aber offenbar noch nicht so recht trauen. Nach dem Kurssprung in der Vorwoche trete die Aktie nun wieder auf der Stelle - und auch die Analysten der UBS würden vorsichtiger.In einer aktuellen Studie habe Hannes Leitner von der UBS zwar seine Kaufempfehlung für die Wirecard-Aktie bestätigt. Den fairen Wert habe er allerdings von 176 auf 160 Euro gesenkt. Ausgehend vom aktuellen Niveau entspreche das zwar immer noch 24 Prozent Kurspotenzial. Die Begründung habe es aber in sich: Der Analyst verweise darin auf einen Bewertungsabschlag angesichts der Unsicherheiten rund um die Geschäftsprozesse des Zahlungsabwicklers und die laufenden Untersuchungen in Singapur.Befürchte Leitner, dass die laufenden Untersuchungen der Behörden in Singapur die schweren Vorwürfe der "Financial Times" gegen den Zahlungsabwickler doch noch bestätigen würden? Wohl kaum, sonst würde er nicht weiterhin zum Kauf der Wirecard-Aktie raten. Er gehe aber offenbar davon aus, dass das Thema noch einige Zeit präsent bleibe und Schatten auf die gute operative Entwicklung werfe - was gleichzeitig das Aufwärtspotenzial der Aktie schmälere.Die große Mehrheit der Analysten sei unverändert bullish für den DAX-Aufsteiger eingestellt. Nach Daten von "Bloomberg" stünden derzeit 21 Kaufempfehlungen jeweils drei Halte- und Verkaufsempfehlungen gegenüber. Das 12-Montas-Konsensziel von 189,98 Euro signalisiere rund 46 Prozent Luft nach oben."Der Aktionär" setzt im Aktien-Musterdepot ebenfalls auf eine Fortsetzung der Erholung der Wirecard-Aktie, so Nikolas Kessler. Nach dem Kurssprung in der Vorwoche habe sie in dieser Woche zwar weitgehend auf der Stelle getreten. Die Q1-Zahlen in der kommenden Woche (8. Mai) könnten aber bereits für frische Impulse sorgen. (Analyse vom 03.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: