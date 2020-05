Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

83,48 EUR -2,50% (14.05.2020, 12:57)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

83,86 EUR -3,05% (14.05.2020, 13:12)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (14.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die vorläufigen Q1-Zahlen des Aschheimer Unternehmen am Donnerstagmorgen hätten gezeigt: Wirecard sei auch zu Jahresbeginn signifikant gewachsen, aber nicht mehr ganz so stark wie in den Vorquartalen. Dabei habe natürlich auch die Corona-Pandemie eine Rolle gespielt. Der Markt wisse das Zahlenwerk trotzdem nicht so recht einzuordnen. Das äußere sich an den deutlichen Kursschwankungen, welche der DAX-Titel seit der Veröffentlichung am Morgen zeige. Auch bei den Analysten würden die Q1-Zahlen ein geteiltes Echo hervorrufen.Mittelfristig bleibe das Management trotz Corona optimistisch und habe die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr von 1 bis 1,12 Mrd. Euro erneut bestätigt. Für das zweite Quartal seien die Effekte der Pandemie aber noch nicht endgültig abzuschätzen, habe der DAX-Konzern weiter mitgeteilt. Vorstandschef Markus Braun habe jedoch Optimismus für die grundsätzliche Ausrichtung demonstriert. Neuere Statistiken hätten gezeigt, dass der Coronavirus den Trend zu bargeldlosen und sogar zu vollkommen digitalisierten Zahlungen am Terminal vor Ort beschleunige.Detaillierte Q1-Zahlen werde der deutsche Zahlungsabwickler voraussichtlich am 16. Juni veröffentlichen. Keine zwei Wochen vorher, am 4. Juni, stehe nach aktuellen Planungen allerdings erst noch der Jahresfinanzbericht 2019 auf der Agenda. Dessen Veröffentlichung sei im Zuge der Bilanz-Sonderprüfung durch KPMG mehrfach verschoben worden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: