Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (08.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Für die Kommunikation mit dem Finanzmarkt habe Wirecard in der Vergangenheit immer wieder Kritik einstecken müssen. Die Aussagen kurz vor der Veröffentlichung des Sonderprüfungsberichts in der Vorwoche würden nun auch die Finanzaufsicht BaFin auf den Plan rufen.Eine Sprecherin der Behörde habe erklärt, dass die BaFin jetzt auch die Kommunikation von Wirecard unmittelbar vor dem Erscheinen des KPMG-Berichts unter die Lupe nehme. Das berichte am Freitag die Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor habe es bereits geheißen, dass die Ergebnisse der Untersuchung in die ohnehin laufenden Ermittlungen der Finanzaufsicht wegen des Verdachts der Marktmanipulation bei der Wirecard-Aktie einfließen sollten.Das DAX-Unternehmen habe in Pflichtmitteilungen vor der Veröffentlichung des KPMG-Berichts zu der monatelangen Sonderprüfung erklärt, es hätten sich nach derzeitigem Stand keine Belege für die öffentlich erhobenen Vorwürfe der Bilanzmanipulation ergeben. Auch zur Veröffentlichung des KPMG-Berichts habe Wirecard erklärt, die Wirtschaftsprüfer hätten keine "belastenden Belege" für die Vorwürfe der Bilanzmanipulation gefunden und es hätten sich keine "substanziellen Feststellungen" ergeben, die zu einem Korrekturbedarf der Jahresabschlüsse von 2016 bis 2018 geführt hätten.Im veröffentlichten Untersuchungsbericht von KPMG habe es hingegen geheißen, die Prüfer könnte im Bereich Drittpartnergeschäft keine Aussage treffen, dass bestimmte Umsatzerlöse existiert hätten und der Höhe nach korrekt seien, noch sei das Gegenteil möglich. Hauptproblem dabei sei die mangelnde Kooperationsbereitschaft einiger Drittpartner. Wörtlich sei im KPMG-Bericht in dem Zusammenhang von einem "Untersuchungshemmnis" die Rede.Zwar habe sich die Wirecard-Aktie von dort aus etwas erholen und einen Rückfall unter das Krisentief von Mitte März zunächst abwenden können, zumindest auf mittlere Sicht dürfte es aber turbulent bleiben.Wer noch bei der Wirecard-Aktie engagiert ist, sollte den Stopp bei 75 Euro im Auge behalten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link