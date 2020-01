Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

190,90 EUR +0,32% (10.01.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

110,80 EUR +0,05% (10.01.2020, 20:45)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Das Unternehmen bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Weitere Informationen auf www.wirecard.de, Twitter @wirecard und Facebook @wirecardgroup. (10.01.2020/ac/a/d)





Aschheim (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Coatue Management, L.L.C. senkt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Wirecard AG wieder:Die Shortseller von Coatue Management, L.L.C. setzen den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) jetzt fort.Die Finanzprofis der New Yorker Hedgefonds-Firma Coatue Management, L.L.C. haben am 09.01.2020 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,73% auf 0,67% der Wirecard-Aktien abgebaut.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Wirecard AG:1,06% TCI Fund Management Limited (13.12.2019)0,83% Marshall Wace LLP (18.12.2019)0,67% Coatue Management, L.L.C. (09.01.2020)0,57% Coltrane Asset Management, L.P. (02.01.2020)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Wirecard AG: mindestens 4,43%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Wirecard-Aktie: