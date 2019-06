Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

ISIN Wirecard-Aktie:

WKN Wirecard-Aktie:

Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (21.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Leon Müller, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.

Die Wirecard-Aktie reihe sich zu Wochenschluss in der Verliererliste weit unten ein. Anleger würden bei dem DAX-Titel nach starken Wochen Gewinne mitnehmen. Das erst vor wenigen Tagen erzeugte Kaufsignal drohe sich als Bullenfalle zu entpuppen. Oder stecke hinter dem Rücksetzer vielmehr die Chance, auf die alle nicht investierten Anleger so gehofft hätten?

Jetzt sind zwei Szenarien möglich: Die Wirecard-Aktie bestätige den Abwärtstrend und die aktuelle Erholung seit April werde wieder abverkauft. Oder aber: Das Papier hole nur noch einmal Luft, ehe sie dynamisch aus dieser Formation nach oben ausbreche. In diesem Fall kämen mehrere Faktoren zusammen: Das erste Kaufsignal ergäbe sich qua natura aus dem Bruch der Abwärtstrendlinie. Kurze Zeit später könnte sich ein Golden Cross - und damit eines der stärksten Kaufsignale, die es in der technischen Analyse gebe - ergeben.

In diesem vom "Aktionär" präferierten Szenario käme die aktuelle Schwäche der Wirecard-Aktie der letzten Kaufchance vor einem dynamischen Aufstieg gleich. Das Kursziel liege weiterhin bei 200 Euro. Kaufen, rät Leon Müller, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2019)