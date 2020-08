Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,3454 EUR +4,68% (19.08.2020, 17:35)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (19.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einem aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Payment-Dienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Tage des insolventen Zahlungsabwicklers im deutschen Leitindex seien gezählt: Nach Handelsschluss um 22 Uhr würden die neuen Index-Regeln in Kraft treten und der Ausschluss aus DAX und TecDAX sei endgültig besiegelt.Ab Montag seien die Papiere des Zahlungsabwicklers dann nicht mehr in den Auswahlindices der Deutschen Börse AG vertreten, aber vorerst weiterhin im Prime Standard der Börse Frankfurt handelbar. Und zwar so lange, bis das Aschheimer Unternehmen bzw. der Insolvenzverwalter das Delisting beantrage und Wirecard schließlich von der Börse verschwinde.Nachdem die Wirecard-Aktie einen Großteil ihres Werts verloren habe und nur noch knapp über Pennystock-Niveau notiere, dürften ihr die wenigsten Anleger auch nur eine Träne nachweinen. Auch die aktuellen Kursbewegungen seien angesichts dessen Makulatur. Hier kämen allenfalls noch die Pleite-Zocker auf ihre Kosten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einem aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:1,3102 EUR +0,96% (19.08.2020, 20:12)