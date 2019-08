Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (16.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Aktie von Wirecard habe auf Wochensicht ein deutliches Minus von bis zu zwölf Prozent verzeichnet und sei am Donnerstag im Tief bis auf 131 Euro zurückgefallen. Vor dem Wochenende könne sie jedoch einen Teil der Verluste ausgleichen. Für Unterstützung würden dabei gute News zur Financial Commerce Plattform des Payment-Konzerns sorgen.Am 14. September würden in der EU neue Regeln für den Zahlungsverkehr in Kraft treten. Die Zahlungsdienstrichtlinie PSD2 beinhalte unter anderem strengere Vorschriften zur Authentifizierung beim Shopping und Banking im Internet.Spätestens ab diesem Zeitpunkt müssten sich Nutzer und Kunden zweifach authentifizieren, etwa durch eine Kombination aus Passwort oder Pin, Dingen im persönlichen Besitz wie einer Kreditkarte oder dem Smartphone und biometrischen Daten. Online-Händler müssten ihre Zahlungsakzeptanz auf mindestens zwei dieser drei Faktoren umstellen und eine entsprechende Zwei-Faktor-Authentifizierung anbieten.Kunden von Wirecards Financial Commerce Plattform und der Shop-Software "SURP by Wirecard" könnten diesem Datum aber gelassen entgegenblicken: Der Zahlungsabwickler unterstütze bei der Umstellung und bietet Neukunden einen "Fast-Track PSD2-Onboarding Service".Bereits vor den Quartalszahlen in der Vorwoche habe Wirecard mit der Absichtserklärung für eine Kooperation mit den deutschen Filialen der Aldi Gruppe für Aufsehen gesorgt. Zudem sei die Zusammenarbeit mit dem Reiseportal lastminute.com erweitert und mit der Auto1 Group der erste Neukunde aus der Kooperation mit der japanischen Softbank präsentiert worden. Für das laufende zweite Halbjahr habe Vorstandschef weitere großvolumige Neukunden in Aussicht gestellt.Im turbulenten Handel habe die Wirecard-Aktie auf Wochensicht ein deutliches Minus verzeichnet und dabei sogar den seit Anfang Juni gültigen Seitwärtstrend nach unten verlassen. Am Freitagmorgen starte sie jedoch wieder mit moderaten Gewinnen in den Handel."Der Aktionär" bleibt mittel- und langfristig positiv gestimmt, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 16.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link