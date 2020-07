Angesichts des Insolvenzprozesses und der laufenden Ermittlungen rechnet "Der Aktionär" weiterhin mit hoher Volatilität, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 10.07.2020)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Beim insolventen Zahlungsabwickler Wirecard würden nach Bekanntwerden des Bilanzskandals die Vorbereitungen für die Zerschlagung laufen. Insolvenzverwalter Michael Jaffé habe in dieser Woche mitgeteilt, dass es bereits "mehr als 100 Interessenten" gebe. Großes Interesse gebe es darüber hinaus wohl auch an der Wirecard Bank, die bislang nicht insolvent sei.Laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" hätten insgesamt 18 Parteien Interesse an der Wirecard Bank bekundet. Diese könnte zusammen mit angeschlossenen Tochtergesellschaften verkauft werden, bei denen wichtige Teile der Payment-Technologie von Wirecard angesiedelt seien, heiße es unter Berufung auf einen Insider.Um wen es sich bei den Interessenten konkret handle, gehe aus dem Artikel nicht hervor. Nur so viel: Es seien Unternehmen, die eine Übernahme der Wirecard Bank auch finanziell stemmen könnten. Finanzinvestoren seien wegen hoher regulatorischer Hürden bei der Übernahme einer Bank nicht darunter.Bereits bekannt sei, dass die Deutsche Bank wohl ihre Fühler nach der Banking-Sparte von Wirecard ausgestreckt habe. CEO Christian Sewing habe die Erwartungen in dieser Woche allerdings bereits gedämpft.Die Wirecard Bank sei nicht insolvent und setze den Geschäftsbetrieb derzeit uneingeschränkt fort. Sie stehe aber unter der Kontrolle eines Sonderbeauftragten der Finanzaufsicht BaFin, der Zahlungsströme überwachen und Mittelabflüsse unterbinden solle. Keinen Einfluss habe dieser jedoch auf die Entwicklung der Kunden, und die könnten der Bank wegen des Bilanzskandals und der unklaren Zukunft nun schnell den Rücken kehren.Die Behörden seien derweil weiter auf der Suche nach Beweisen für die Vorwürfe, die sie dem Unternehmen und seinem früheren Top-Management zur Last legen würden - darunter Geldwäsche, Betrug, Bilanz- und Marktmanipulation. In diesem Zusammenhang habe die irische Polizei am Donnerstag auch die Büros von Wirecard in Dublin durchsucht. Dies sei auf Ersuchen der deutschen Behörde geschehen, berichte die "Financial Times" (FT). Demnach seien auch Detektive für Cyberkriminalität an den Ermittlungen beteiligt gewesen.Der frühere Chef der irischen Wirecard-Tochter sei bereits in der Vorwoche in Deutschland verhaftet worden, befinde sich - genau wie Ex-CEO Markus Braun - aber gegen Kaution wieder auf freiem Fuß. Jan Marsalek, frühere Chief Operating Officer von Wirecard, befinde sich derweil weiterhin auf der Flucht.Nachdem es zur Wochenmitte nach einem erneuten Test der 2-Euro-Marke ausgesehen habe, könne sich die Wirecard-Aktie am Freitagvormittag als größter DAX-Gewinner wieder etwas nach oben absetzen.