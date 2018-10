Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (10.10.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) weiterhin zu kaufen.Im Rahmen des gestrigen Innovation Day's des Unternehmens habe der Zahlungsdienstleister seine Vision 2025 mit Zielen zu Transaktionsvolumen, Umsatz und EBITDA sowie die Wachstumstreiber zur Erreichung dieser Ziele bekannt gegeben.Die Ziele der Vision 2025 würden zuvor getätigte Presseaussagen von CEO Markus Braun bestätigen, wonach sich das Wachstum in den kommenden zehn Jahren noch dynamischer als in der Vergangenheit fortsetzen und der Gewinn sich überproportional zum Umsatz entwickeln solle. Immerhin solle sich der Umsatz im Zeitraum 2020 bis 2025 mehr als verdreifachen und die EBITDA-Marge auf mindestens 33% klettern. Aufgrund des gewaltigen Marktpotenzials erachte Donie die Ziele, die seine positive Langfristeinschätzung für die Aktie der Wirecard AG untermauern würden, durchaus für realistisch.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt daher sein "kaufen"-Votum mit Kursziel EUR 225,00, weist aber weiterhin darauf hin, dass die Wirecard-Aktie - wie in den vergangenen Tagen geschehen - erhöhten Schwankungen ausgesetzt sein kann und mit deutlichen Widerständen um die Marke von EUR 200,00 zu kämpfen haben dürfte. (Analyse vom 10.10.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Wirecard AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Wirecard-Aktie: